🔴 EN VIVO: Miss Universo Colombia 2026, conéctate y conoce los detalles del reinado de belleza

Natalie Ackerman: “Transformar vidas es el propósito”

La directora de Miss Universo Colombia agradeció a quienes han creído en ella y respaldado su trabajo. Además, destacó que el certamen va más allá de la belleza: busca transformar la vida de miles de colombianos y generar un impacto positivo en el país. 🇨🇴✨