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🔴 EN VIVO: Miss Universo Colombia 2026, conéctate y conoce los detalles del reinado de belleza - CaracolTV

Miss Universo Colombia 2026 reúne a las candidatas que buscan la corona nacional. Conoce cómo seguir la transmisión EN VIVO y los detalles de la elección que definirá a la representante del país.

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🔴 EN VIVO: Miss Universo Colombia 2026, conéctate y conoce los detalles del reinado de belleza

Miss Universo Colombia 2026 reúne a las candidatas que buscan la corona nacional. Conoce cómo seguir la transmisión EN VIVO y los detalles de la elección que definirá a la representante del país.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado 10 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Miss Universo Colombia 2026
Foto: Instagram @missuniversecolombiaoficial
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  • 09:07 p. m.
    🎤 ¡Maía pone a vibrar el escenario de Miss Universo Colombia! ✨

    La cantante Maía interpreta 'Valiente', la canción oficial de Miss Universo Colombia, en una presentación acompañada de bailarines. Con su energía y talento, la artista conquista al público asistente durante la gala de elección y coronación. 🇨🇴👑

  • 09:01 p. m.
    Natalie Ackerman: “Transformar vidas es el propósito”

    La directora de Miss Universo Colombia agradeció a quienes han creído en ella y respaldado su trabajo. Además, destacó que el certamen va más allá de la belleza: busca transformar la vida de miles de colombianos y generar un impacto positivo en el país. 🇨🇴✨

  • 08:50 p. m.
    Comienza la competencia en traje de baño en Miss Universo Colombia 2026.

    Las candidatas desfilan en traje de dos piezas ante el jurado y el público, mostrando su seguridad, elegancia y desenvolvimiento en la pasarela, en una de las etapas clave de la noche de elección y coronación.

  • 08:35 p. m.
    Opening Miss universo Colombia 2026

    Miss Universo Colombia 2026 comenzó con la presentación de las 20 candidatas, quienes hicieron su aparición en el escenario con una coreografía llena de ritmo y carisma, luciendo impecables durante la apertura de la gala.