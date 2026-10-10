La cantante Maía interpreta 'Valiente', la canción oficial de Miss Universo Colombia, en una presentación acompañada de bailarines. Con su energía y talento, la artista conquista al público asistente durante la gala de elección y coronación. 🇨🇴👑
🔴 EN VIVO: Miss Universo Colombia 2026, conéctate y conoce los detalles del reinado de belleza
Miss Universo Colombia 2026 reúne a las candidatas que buscan la corona nacional. Conoce cómo seguir la transmisión EN VIVO y los detalles de la elección que definirá a la representante del país.
- 09:07 p. m.🎤 ¡Maía pone a vibrar el escenario de Miss Universo Colombia! ✨
- 09:01 p. m.Natalie Ackerman: “Transformar vidas es el propósito”
La directora de Miss Universo Colombia agradeció a quienes han creído en ella y respaldado su trabajo. Además, destacó que el certamen va más allá de la belleza: busca transformar la vida de miles de colombianos y generar un impacto positivo en el país. 🇨🇴✨
- 08:50 p. m.Comienza la competencia en traje de baño en Miss Universo Colombia 2026.
Las candidatas desfilan en traje de dos piezas ante el jurado y el público, mostrando su seguridad, elegancia y desenvolvimiento en la pasarela, en una de las etapas clave de la noche de elección y coronación.
Salió la indiscutible reina y lo hizo PERFECTO. Todo on point, cuerpo, pasarela, rostro. ESA ES LA MÍA #MissUniverseColombia pic.twitter.com/uDeDSU1CGZ— Zorel (@zorellt) October 11, 2026
- 08:35 p. m.Opening Miss universo Colombia 2026
Miss Universo Colombia 2026 comenzó con la presentación de las 20 candidatas, quienes hicieron su aparición en el escenario con una coreografía llena de ritmo y carisma, luciendo impecables durante la apertura de la gala.
Nunca me espere ver a Gloria en Miss universo Colombia, jamás la superaré 🥹#MissUniverseColombia pic.twitter.com/p05w1pDgGi— Nico 🍸 (@ARIADNAUPTADES) October 11, 2026