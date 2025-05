Drástico cambio de Wendy Sulca, recordada por cantar con La Tigresa del Oriente

Hace 16 años fue conocida Wendy Sulca por la canción ‘Cerveza, Cerveza’, una joven que apareció en aquel video entonando dicha producción musical y por la que muchos la recuerdan. En su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 260 mil seguidores, captura esos momentos únicos de su vida.

Nació en Lima, Perú, el 22 de abril de 1996, es decir que, actualmente tiene 29 años. Desde muy pequeña estuvo sumergida en este mundo musical; sin embargo, hubo un momento en su vida que cambio todo por la muerte de su papá Franklin.

Desde ese entonces, su madre, es quien se dedica a componer las canciones del álbum ‘Papito por qué me dejaste’ que salió al mercado en el 2005. Para aquella época, ella tenía casi diez años y en poco tiempo se fue dando a conocer. Tres años más tarde publicó los videos de tres melodías en específico, ‘La tetita’, ‘Cerveza, Cerveza’ y ‘Papito’.

Después tuvo la oportunidad de hacer una colaboración en ‘En tus tierras bailaré’ junto a La Tigresa del Oriente y Delfín Quishpe. Además, logró tener su debut como actriz en una serie peruana y después en ‘Coach’ una película chilena que se estrenó en el 2016. Para los que no saben, los artistas Calle 13 y Tego Calderón han mencionado en varias ocasiones que sienten empatía con Sulca y destacan la manera en la que entona as canciones.

Recientemente, confesó en una entrevista que fue víctima de bullying y hasta llegaron a desearte la muerte. Ella expresó que la convirtieron en un meme por no conocer su cultura. Asimismo, indicó que su amiga fue la que le dijo que ella ya era famosa, por lo cual, buscó en Google y se dio cuenta de la magnitud.

A través de sus redes sociales, ha recibido mucho apoyo por parte de los seguidores y la han dejado varios mensajes. Le dicen lo hermosa que actualmente se ve y los que son peruanos también se sintieron orgulloso de tenerla como artista.

"Linda y muy amorosa Wendy", "eres mucho ambiente para Latinoamérica", "me encantó cuando reapareció", "yo soy de España y escuché tus canciones cuando tenía diez años y me gustaba cantarlas con mi hermano", "a mí me has gustado desde siempre, demasiada ternura", "bienvenida diosaaaa, te queremos", dijeron algunos.