De no creer: esta es la millonaria suma del nuevo contrato de Harry Styles

El joven cantante Harry Styles iniciará su carrera en solitario por medio de un contrato discográfico valorado en 80 millones de dólares, que le verá lanzar tres discos en solitario con la compañía Columbia Records.

El integrante de One Direction ha emprendido así un nuevo camino como solista siguiendo el ejemplo de su excompañero Zayn Malik, quien abandonaba el grupo el año pasado. No obstante, el proyecto paralelo de Harry no implica una hipotética salida del famoso cuarteto, ya que en su momento sus miembros anunciaron precisamente que se tomarían un descanso para que cada uno pudiera dedicarse temporalmente a otras actividades.

"Apple le ofreció un contrato de 25 millones de dólares por un solo disco, lo que puso el listón muy alto y obligó a sus competidores a elevar significativamente sus ofertas y situarlas en el rango de los 75-80 millones de dólares. Al final Columbia se lo ha llevado con un contrato que incluye tres discos, pero Harry necesitaría vender al menos 5 millones de copias en todo el mundo para no percibir pérdidas, todo ello sin incluir los gastos de la campaña de márketing o los ingresos procedentes del streaming", reza la información publicada por el portal HitsDailyDouble.

Antes de hacerse pública la noticia de esta nueva relación contractual, ya se había filtrado que la multinacional Sony, propietaria de Columbia Records, podría estar muy interesada en hacerse con los servicios del joven artista británico.

"Harry siempre ha sido el cantante más popular de One Direction, por supuesto que nos gustaría firmar con él. Es una estrella mundial. Puede que Zayn vaya a sacar ahora su primer álbum en solitario, pero lo que realmente genera interés es lo que hará Harry. Todo el mundo quiere saber cómo será su primer trabajo en solitario y hay mucha presión por hacerlo bien. Harry es inteligente y se rodea de gente con mucho talento", revelaba hace unos meses una fuente procedente de la compañía.

La nueva etapa musical que está a punto de iniciar no es el único proyecto que augura un prometedor futuro al carismático Harry Styles, ya que el joven también está forjando una incipiente carrera interpretativa que le ha llevado a participar en la última cinta del reputado Christopher Nolan, 'Dunkirk', ambientada en la II Guerra Mundial.

