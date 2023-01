America Ferrera combate a Donald Trump con camisetas 'personalizadas'

La actriz America Ferrera sigue firme en su propósito de hacer todo lo posible por evitar que el polémico Donald Trump se haga con la victoria en las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en Estados Unidos el próximo noviembre, por lo que en esta ocasión no ha dudado en hacer uso de su propio nombre para contrarrestar, a base de camisetas, el eslogan que define la divisiva campaña del candidato republicano: 'Make America Great Again' ('Hagamos que América vuelva a ser grande').

Fruto de su colaboración con el programa de radio 'Have a Drink With Me' -un podcast satírico y humorístico sobre política-, la colección de camisetas rojas que la artista no ha dejado de promocionar, y lucir ella misma, lleva como estampado un juego de palabras -'Make America Ferrera Again'- que se mofa del carácter excluyente de las tesis políticas de Trump y reivindica el papel fundamental que juega la inmigración y las minorías étnicas en la sociedad estadounidense.

"Todo muy extraño. Hoy hemos aparecido todos con la misma camiseta para tuitear en directo sobre 'Superstore' [la serie que protagoniza en la cadena NBC] ¿Quién de nosotras la lleva mejor? #MakeAmericaFerreraAgain", bromeó la artista en su perfil de Instagram junto a una foto en la que, junto a sus dos compañeras, lucía la original prenda.

Para aquellos que no estén del todo convencidos sobre la idea de llevar el nombre de una artista de Hollywood en el pecho como muestra de rechazo hacia los postulados del polémico empresario, también están disponibles otros diseños con frases que hacen referencia a México y a los inmigrantes del sur de la frontera, objetivos directos de la agresiva retórica de Donald Trump: 'Make America Mexico Again' y 'Make America Immigrant Again'.

Nacida y criada en California, America Ferrera confesaba a principios de este mes de agosto que, tras vivir en Nueva York durante los últimos ocho años, el hecho de haber vuelto a establecer su residencia en su ciudad natal le había hecho descubrir un Los Ángeles completamente diferente al que experimentó en su infancia.

"Ahora tengo la oportunidad de disfrutar de una faceta de la ciudad que antes desconocía, porque mi infancia no fue precisamente fácil. Mi madre tenía un buen trabajo en la cadena de hoteles Hilton, pero tenía que mantener con un solo salario a seis hijos. Conozco poca gente que deje a sus hijos de 10 años en la calle con su bicicleta durante nueve horas, pero así era como pasábamos los veranos", revelaba la actriz de origen hondureño a la revista Nexos.

