El día en que Joselo tuvo que lidiar con su mente en blanco

Aunque pasen los años y sean múltiples las apariciones en el escenario, los nervios, la tensión y la adrenalina antes de enfrentarse al público no siempre se pueden ocultar. En medio del Ring del humor, Joselo enfrentó una experiencia que no vivía desde que tenía 11 años y lo devolvió a su primera vez en el escenario: su mente se puso totalmente en blanco y no supo cómo reaccionar, tanto así que le dieron ganas de llorar. Por fortuna, su talento es más grande que cualquier miedo e hizo borrón y cuenta nueva para sacarla del estadio con sus rutinas.

<<Desde hace 50 años, los amantes de Sábados Felices han encontrado un espacio para curar las caras tristes. Con los mejores humoristas del país, ideas creativas, personajes envidiables y sketches memorables, la producción ha sido todo un éxito durante aproximadamente 2.600 fines de semana. ¡No te pierdas 50 momentos que valen oro, un especial para festejar la vida del programa que ha logrado reinventarse con el paso del tiempo!>>