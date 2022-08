¡3, 2, 1, grabando y al suelo! Tato no tuvo tiempo ni de sentarse

El Show de Tato se caracteriza por las imprudencias de este cómico personaje que hace reír a miles de colombianos. Antes de salir al escenario, Jorge se encomienda al Espíritu Santo y para romper el hielo con el público la primera frase que sale a relucir es su auténtico dicho: “Uy, sita”. Pero un día vivió un completo ‘Trágame Tierra’ cuando llegó a hacer su rutina y el presentador del programa le dejó la silla tan alta que no pudo sostenerse y cayó al suelo. Este momento no solo quedó registrado ante los ojos de los asistentes, sino de todos los colombianos, pues no hubo edición alguna que pudiera salvarlo.

