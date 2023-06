Esta es la cifra que invierte Epa Colombia en su maquillaje, ¿es costoso o económico?

Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el mundo Internet como Epa Colombia , se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más influyentes en la actualidad, hasta el punto de consolidarse también como una de la empresarias de kerarinas con mayor popularidad en el mercado.

En diálogo con Caracoltv.com, la joven reveló detalles del proceso que está atravesando junto a Karol Samantha, su pareja sentimental, para tener una hija juntas y también se le midió a confesar cuánto dinero ha llegado a invertir en el maquillaje que usa diariamente en su jornada laboral.

"Te voy a decir cuánto cuesta mi maquillaje. Mi base costó cien mil pesos, querida. La pestañina me la regaló mi esposa y tuvo un valor de 37 mil pesos, los polvos 50 mil pesos, el labial 30 mil pesos. ¿Qué más me aplico, amor? El brillito me costó como 20 mil y el rubor 20 mil. El encrespador, 70 u 80, no me acuerdo", dijo de manera jocosa en medio de la entrevista.

En total, la influenciadora habría invertido alrededor de 340 mil pesos en todos los productos de belleza. A esto se le suman los artículos que usa para el cuidado de la piel o del cabello en los que no hizo mucho énfasis.

Los comentarios por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar en las plataformas digitales: "me gustaría saber sobre la base", "eso no es nada costoso", "lo importante es que se ve bien y ella pagó con su dinero, muchas veces los que criticamos no tenemos ni para la base y los polvos, nos ponemos el del arroz del almuerzo", entre otros mensajes.