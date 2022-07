Moisés y Grecia, dos de los más recientes eliminados del Desafío The Box visitaron las instalaciones de Caracol Televisión para hablar de su paso por la competencia y se le midieron a hacer un test de entretenimiento que demuestra qué tanto saben de farándula nacional e internacional, ¿cómo les fue?

Aquí las respuestas:

La relación de Shakira y Piqué

La barranquillera y el futbolista se conocieron poco antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010, cuando él salió campeón y ella tuvo mucho más éxito al interpretar el tema musical 'Waka waka'. Pese a que se presume que son 12 años de relación, los rumores de separación iniciaron a comienzos de 2021, pero no fueron confirmados por la colombiana hasta inicios de junio.

¿Quién es el más reciente Spiderman?

El más reciente Hombre Araña que tuvo una participación importante en las películas de Marvel fue interpretado por Tom Holland. Cabe resaltar que para la cinta 'Spider- Man: Sin Camino a Casa' también participaron otros actores que dieron vida al mismo personaje como Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Una canción difícil de olvidar

El exitoso tema musical 'My heart will go on' es interpretado por Céline Dion. Recibió cuatro premios Grammy y el Óscar a la Mejor Canción Original.

'Crónica de una muerte anunciada'

La novela publicada en 1981 fue escrita por el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Narra la historia de Bayardo San Román y Ángela Vicario, quienes se casan y al llegar a su noche de bodas él se da cuenta que ella no es virgen, por lo que procede a devolverla a su familia y buscar al supuesto responsable: Santiago Nasar.

¿12 o 13 distritos en 'Los Juegos del Hambre'?

La saga de películas protagonizadas por Jennifer Lawrence y basadas en los libros de Suzanne Collins cuenta la "celebración" de una actividad que incluye a los 12 distritos de Panem; sin embargo, es hasta el final de la segunda entrega que la protagonista se entera que existe un distrito 13 que se encargó de llevar a cabo una misión para rescatarla y convertirla en 'El Sinsajo'. Dicho lugar, se muestra solo hasta la tercera cinta.

¿Quién es el director de 'La Pasión de Cristo'?

La película protagonizada por Jim Caviezel fue dirigida por Mel Gibson y estrenada el 14 de marzo de 2004 en Colombia. Como su nombre lo indica, narra la historia que Jesús de Nazaret vivió antes de morir en la cruz.

El amor de la vida de Jennifer López

La intérprete de 'On the floor' sorprendió a sus seguidores al anunciar no solo que regresó con su exnovio Ben Affleck, sino también al revelar tiempo después que se comprometieron.

El ritual de Megan Fox y Machine Gun Kelly

Una de las parejas más polémicas de todo Hollywood es la conformada por la actriz y el cantante. Además de revelar el secreto detrás del anillo de compromiso que porta Fox, la pareja aseguró que beben sangre en pocas cantidades el otro como parte de un ritual que tienen para volverse más cercanos.

El artista detrás de 'Smooth Criminal'

La exitosa canción que llegó a ganar el Premio People Choice al Video Musical Favorito en 1989 y el Premio Brit al Mejor Videoclip Británico es interpretada por el estadounidense Michael Jackson, quien falleció el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, California.

Los hijos de Diana de Gales y el príncipe Carlos

La expareja aristócrata contrajo matrimonio en 1981; no obstante, fue hasta el 12 de junio de 1982 que tuvo a su primogénito, William, duque de Cambridge; y el 15 de septiembre de 1984 que tuvo a Harry, duque de Sussex.

El verdadero nombre de La Segura