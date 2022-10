Julián Pérez recibió distinción honorífica en Pereira por su trabajo digital: "he sido constante"

El reconocido creador de contenido digital Julián Pérez TV, quien no solo ha destacado en el mundo de las redes sociales por su personaje de 'La Mona Pelona', sino también por su faceta en los negocios, recientemente sorprendió a sus seguidores al anunciar que recibió la Orden Cruz de los Fundadores, una distinción que le dieron desde la Alcaldía de Pereira para resaltar su trabajo y felicitarlo por convertirse en el primer influenciador de la ciudad.

En diálogo con Caracoltv.com, el influenciador reveló cómo se enteró de la noticia y, sobre todo, aprovechó el espacio para agradecer a todas las personas que hicieron parte de su proceso. Entre ellos se encuentran su esposa, su hijo, su madre que falleció hace un par de años y también sus seguidores, quienes lo han apoyado incondicionalmente desde que decidió emprender su propio camino en el mundo del entretenimiento.

"Me lo dedico a mí, porque he sido constante, he sido disciplinado, me ha tocado pasar un montón de cosas que han sido parte de mi proceso y también las agradezco demasiado. La muerte de mi mamá han sido de las cosas que más me han cambiado la vida (...) Entonces yo también he guerreado demasiado como para no darme el reconocimiento porque creo que me lo merezco", señaló en medio de la entrevista.

¿Qué es la Orden Cruz de los Fundadores?

De acuerdo con el acta que le entregaron el pasado 3 de octubre, es una distinción que pretende exaltar a aquellos ciudadanos que han destacado por "sus especiales servicios y abnegados aportes cívicos, patrióticos, profesionales o altruistas" hacia la ciudad.