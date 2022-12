Victoria Beckham celebra su cumpleaños con las Spice Girls

La diseñadora Victoria Beckham quiso celebrar por todo lo alto el inicio de su cuarta década de vida con una espectacular fiesta a la que no faltaron dos de sus excompañeras del grupo musical Spice Girls, Emma Bunton y Melanie Chisholm, quienes terminaron sufriendo a la mañana siguiente las terribles consecuencias de una larga noche de desenfreno.

La mujer del futbolista David Beckham volvió a demostrar sus dotes como eficiente anfitriona al ofrecer una velada memorable en el exclusivo local Arts Club de Londres, un evento en el que sus amistades y su apuesto marido se dejaron llevar por el ritmo de la música hasta altas horas de la mañana. Sin embargo, Emma y Mel C no atesoran demasiados recuerdos de la noche debido a los dramáticos efectos de la ingesta de alcohol, que solo les dejó una imagen un tanto borrosa de su encuentro con Victoria.

Publicidad

"La verdad es que me encontraba un poco perjudicada, pero yo no era ni mucho menos la que peor iba, esa era Mel C. Bailé un montón, hasta que me dolieron los pies, y también bebí muchísimo. Había comida, y sé que probé el pescado y algún filete. Ya no recuerdo nada más", confesó Emma a la emisora británica Heart Radio.

Los efectos de la inolvidable fiesta de cumpleaños todavía se dejaban sentir el lunes entre algunos de los invitados, sobre todo en una Mel C que, además, no dudó en arremeter contra todos aquellos internautas que dejaron ofensivos comentarios en la edición digital de un diario que publicó una detallada crónica de la noche.

"Si no fuera porque aún estoy un poco borracha, no diría esto. Querida gente que comenta las noticias del Daily Mail, ¡buscaos una vida y dejadme en paz!", publicó la cantante en su perfil de Twitter en respuesta al intenso debate sobre la pésima imagen que habría ofrecido al salir tambaleándose del establecimiento.

Por su parte, la protagonista de la fiesta no solo contó con el apoyo incondicional de su marido David -con quien tiene cuatro hijos, Brooklyn (15), Romeo (11), Cruz (9) y Harper (2)-, sino que dejó por un momento que el guapo futbolista sacara su lado más encantador con sus amigas gracias a su favorecedor sombrero marrón.

Publicidad

"David estaba muy guapo. Le robé el sombrero de vaquero y casi lo pierdo. Cuando me preguntó dónde estaba tuve que ponerme a buscarlo por todos lados", confesó Emma en la misma entrevista.