Una actriz paralizó las redes al publicar una foto en topless en Instagram

La actriz Verónica Echegui se convirtió ayer jueves en la noticia del día en Instagram al publicar en su cuenta una fotografía junto a su buena amiga y antigua compañera de reparto Alba Galocha en la que ambas aparecían mostrando orgullosas sus pechos desnudos.

Lejos de tratarse de una estrategia para ganar seguidores o de una fotografía sin intenciones ulteriores, el objetivo de ambas actrices al compartir dicha imagen era aportar su particular granito de arena al movimiento 'free the nipple', o lo que es lo mismo, a la campaña que trata de cambiar la política de la red social respecto al desnudo femenino para que se puedan publicar instantáneas donde se vean pezones femeninos.

"Es inexplicable, es una censura absurdísima, una manera más de imponer vetos a la expresión natural de la mujer", asegura Verónica al suplemento Tentaciones, para el que realizó junto a Alba el reportaje fotográfico del que extrajo su ya famosa fotografía en topless. "Sentimos que hay una represión respecto al pecho femenino que nos parece totalmente absurda. Es una parte más del cuerpo, no tendría que tener ninguna relevancia".

"¿Dónde está el problema en que cualquiera pueda mostrar libremente sus pezones? A mí me ha tocado hacer autocensura en mis fotos de Instagram, colocando sobre los pezones iconos como pulpos", apunta Alba.

Verónica aprovechó la plataforma que le ofrece su perfil de Instagram para acompañar su topless de un reivindicativo mensaje en el que denunciaba la presión a la que había sido sometida a lo largo de su carrera para adaptarse a los cánones de belleza que imperan en la industria del entretenimiento.

"No os imagináis la de veces que me han sugerido que me opere el pecho. Un representante hace mucho, me dijo incluso que no trabajaría. O que me arregle la boca, o me han comentado sobre mi peso... pero lo que me da realmente pena, es haber dudado, habérmelo planteado y sobretodo me da pena pensar el tiempo de mi vida que he perdido pensando que nunca soy suficiente (sic)", rezaba el texto que ilustraba la imagen.