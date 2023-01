¡Tremenda reveleación! Caitlyn Jenner aumentó sus pechos y por un amor se los quitó

Antes de llevar a cabo todo el proceso de cambio de género el año pasado, la carismática Caitlyn Jenner se aumentó los pechos a través de un tratamiento hormonal en 1990, pero decidió quitárselos sin que nadie lo supiera después de enamorarse de su ahora exmujer Kris Jenner .

"Empecé con las hormonas. Tenía una 36B. Me encantaban. Pensaba que era fabuloso. Mi misión en ese momento era cambiar de género antes de cumplir 40 años. Llegué a los 39... y no podía tardar más. Pero Kris y yo conectamos desde el primer día. Fui muy honesta con ella. Tenía que serlo, tenía una 36B. Al final me quité los pechos. Nunca se lo dije a nadie", confesó en una entrevista grabada en la conferencia MAKERS de este año y emitida en el programa 'Today'.

A pesar de que Caitlyn quería convertirse en mujer antes de llegar a los 40, su relación con Kris le hizo cambiar de planes.

"Todo [lo relacionado con la transición] iba por buen camino, pero tomé esta decisión para avanzar en mi vida con Kris y nuestra familia: 'Tengo que olvidarme de todo lo relacionado con mi género, dejar de tomar hormonas y esto y aquello'", recordó.

Caitlyn -conocida previamente como Bruce Jenner- informó a Kris de su pasión por llevar ropa de mujer, pero llegaron a un acuerdo en el que se comprometía a no hacerlo en casa.

"Las reglas entre Kris y yo eran: 'No te vistas con ropa de mujer, sobre todo en casa. Si realmente necesitas hacerlo, cuando estés fuera de casa llévate tus cosas y hazlo'. Así que hice eso durante años".

Por: Bang Showbiz