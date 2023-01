¡Tremenda cifra! Las Kardashian llegan a un millonario acuerdo para seguir sus realities

El canal E! no está dispuesto a dejar escapar a su particular gallina de los huevos de oro, o lo que es lo mismo, al clan Kardashian y al resto de sus familiares Jenner y demás allegados. Tras fuertes negociaciones, ahora habrían firmado un acuerdo por 150 millones de dólares a cambio de que Kris Jenner y sus famosas hijas -Kourtney, Kim y Khloé Kardashian y las jóvenes Kendall y Kylie Jenner- sigan al frente del buque insignia de la cadena, 'Keeping Up with the Kardashians', y otros especiales y campañas de promoción.

De acuerdo a los rumores, solo las tres hermanas Kardashian se repartirían ya entre el 50 y el 60 por ciento de esa cantidad, aunque la mujer de Kanye West seguiría siendo quien más dinero gana por encima del resto de mujeres de la familia, incluida la benjamina Kylie, quien en los últimos años ha sido la única capaz de hacerle sombra en términos de popularidad. Varias personas de su círculo más íntimo también afirman que la familia ya ha comenzado a rodar la decimoquinta temporada del popular programa del que se derivan todos los otros.

Desde E! ya han adelantado, sin ofrecer información sobre cifras concretas, que esperan seguir colaborando con los Kardashian durante muchos años: "Estamos increíblemente orgullosos de nuestra alianza con ellos, continúan siendo una parte esencial de nuestra familia", han afirmado en un comunicado a Variety.

Hasta la fecha, el imperio Kardashian -que acaba de celebrar diez años en antena- ha dado pie a 13 exitosas temporadas de 'KUWTK', más la actual que aún se encuentra en emisión, y 13 spin-offs protagonizados por distintos miembros del clan.

Desde luego, a los Kardashian-Jenner les sobra material para seguir llenando horas en pantalla en vista de los últimos acontecimientos de sus siempre ajetreadas vidas personales. Mientras que los supuestos embarazos de Khloé y Kylie no han llegado a confirmarse, sí se sabe que Kim está esperando su tercer hijo con su marido Kanye West a través de una gestante subrogada, sin olvidar el eterno culebrón protagonizado por Kourtney y su expareja Scott Disick, padre de sus hijos, que aún sigue dando de qué hablar a pesar de que ambos han podido rehacer sus vidas tras su separación: ella con el modelo Younes Bendjima y él con distintas jovencitas, la última de ellas Sofia Richie.

Por: Bang Showbiz