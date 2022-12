Sharon Osbourne se cortó la muñeca para demostrar su amor por Ozzy

La manera en que Sharon Osbourne (61) eligió para demostrar su amor a su marido Ozzy Osbourne (65) cuando ambos eran jóvenes no se ajusta precisamente a los cánones habituales del romanticismo ya que la polémica estrella televisiva decidió cortarse la muñeca con un cuchillo, mientras ambos estaban borrachos, con el objetivo de dejar bien claro la solidez de sus sentimientos hacia el roquero.

"Nunca había hablado del tema por la vergüenza que me da a día de hoy. por lo estúpida que fui al hacerme algo semejante a mí misma. Yo tenía 27 años, y en aquel momento estaba saliendo con Ozzy. Al principio solíamos emborracharnos juntos cuando nos veíamos. Estábamos en una fiesta y sobre las cuatro de la mañana él me preguntó: '¿Cuánto me quieres en realidad?'. Y le contesté: 'Haría cualquier cosa por ti, te adoro. Daría mi vida por ti'. Y pensé: 'Voy a enseñarte todo lo que te quiero, sería capaz de morir por ti'. Así que fui hasta la mesa de la cocina, donde había un cuchillo para la carne. Lo cogí y le dije a Ozzy: 'Te quiero muchísimo'. Y me corté la muñeca varias veces", confesó Sharon durante el episodio 'Secrets Week on Wednesday' ['Miércoles de secretos'] de su programa 'Talk'.

Además del obligado viaje al hospital, su gesto romántico también le costó a la esposa de Ozzy Osbourne una temporada bajo vigilancia psiquiátrica, ya que los médicos estaban convencidos de que había intentado quitarse la vida, por mucho que ella insistiese en que simplemente se trataba de un caso de excesivo dramatismo.

"¡Me encerraron! Me quedó la muñeca llena de cicatrices para el resto de mi vida y acabé en aislamiento por ponerme demasiado dramática cuando estaba borracha. Ahora prefiero decirle a todo el mundo que me atacó un perro", concluyó.

Por: Bang Showbiz

