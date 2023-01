Selena Gomez 'sobrevivió' tres meses sin su teléfono móvil

La cantante Selena Gomez consiguió lo imposible para una joven de su edad durante los tres meses que se recluyó para lidiar con la depresión derivada de la enfermedad de lupus que padece: ignorar completamente su teléfono móvil para someterse a una especie de desintoxicación de las redes sociales. Tras darse cuenta de lo beneficiosa que había resultado para su salud física y mental la experiencia, Selena ha aprendido a no estar tan pendiente de mensajes y llamadas.

"Hace poco me tomé 90 días de descanso. Durante ese tiempo no toqué mi teléfono. Fue la experiencia más rejuvenecedora, refrescante y reconfortante del mundo. Ahora rara vez contesto a mi teléfono, y solo un grupo reducido de personas tiene acceso a mí", aseguró en una entrevista a Thrive Global la joven intérprete, que ni siquiera siente la tentación tan común entre el resto de mortales de revisar su cuenta de correo electrónico cuando se aburre para comprobar si ha recibido algún mensaje importante. "No lidio con correos electrónicos ni ninguna de esas cosas. Se me da mucho mejor hablar por teléfono".

Publicidad

A lo largo de su autoimpuesto retiro, Selena tampoco utilizó su cuenta de Instagram a pesar de haber logrado convertirse en la reina indiscutible de dicha plataforma y romper records en ella, convirtiéndose por ejemplo en la primera persona en alcanzar los 100 millones de seguidores. Finalmente, la estrella de la música rompió su silencio virtual el pasado Acción de Gracias, después de realizar su primera aparición pública en meses en la gala de los American Music Awards, para reflexionar sobre su viaje vital del último año y agasajar a sus fans.

"Tengo muchas cosas por las que dar gracias este año. Ha sido el más duro que he tenido que afrontar en mi vida pero también el más gratificante. Finalmente he luchado esa batalla para librarme de ese sentimiento de no ser lo suficientemente buena. Solo he querido proyectar de vuelta todo ese amor que me han dado durante tantos años y demostrarles lo importante que es para mí cuidar de ustedes. La bondad siempre gana, con fe y gracia. Dios los bendiga", rezaba el primer mensaje que la estrella publicaba en tres meses.