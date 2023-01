Ryan Guzman se atreve a felicitar la Navidad en español a pesar de no dominarlo

El actor Ryan Guzman ha querido desempolvar su español para mandar una bonita felicitación en ese idioma a todos sus fans, a pesar incluso de ser muy consciente que sus amigos y seres queridos hispanohablantes le regañarán tras escucharlo por su supuesta falta de fluidez y su nivel de "mi**da".

"Sé que mi español es mierda, pero quiero tomarme este tiempo para decirles felices fiestas y feliz Navidad de parte de mi familia a la tuya", les desea el guapo intérprete a sus seguidores de Instagram con un más que aceptable acento y bastante soltura, que sin embargo no parecen cumplir los estándares del clan Guzman.

"Ya escucho a mi familia diciendo: 'Tienes que trabajar en tu español mijo...'", reza el mensaje que acompaña a la grabación.

Aunque Ryan se dio a conocer con la franquicia 'Step Up', su gran oportunidad le llegó de la mano de Jennifer Lopez en la película 'Obsesión'. Desde entonces el joven ha demostrado que sabe moverse por la meca del cine llevando con orgullo sus raíces pero sin verse limitado por ellas a los papeles estereotipados reservados tradicionalmente para los latinos en Hollywood.

"Hablo un poquito, pero entiendo más", explicaba Ryan en español en una entrevista a NBC News. "Creo que si me pusiera a ello, sería capaz de soltarme mucho más rápido. Últimamente he estado estudiando mucho más, no hay demasiada gente en Toronto con la que pueda hablarlo. Estoy tratando de utilizar ciertos programas para que no se me olvide. Tengo muchas ganas de regresar a casa y pasar tiempo con mi familia. No tenerles cerca me resulta duro porque estamos muy unidos. Mis orígenes son muy importantes para mí y siempre aceptaré mi cultura latina y mexicana, y trataré de mostrar esa faceta para bonita de mi persona", añadía orgulloso.

Por: Bang Showbiz