Prince Royce se corta la coleta

El cantante Prince Royce parece haberse hartado de recoger pelos en la ducha y este jueves ha tomado la decisión de despedirse de la melena que había lucido en los últimos tiempos, casi siempre recogida en un moño.

Fiel a su costumbre de mantener a sus seguidores al corriente de sus andanzas, la estrella de la música latina ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se puede ver cómo le rapan el pelo para volver a lucir su peinado habitual, que consiste en un tupé engominado con los laterales de la cabeza mucho más cortos.

La reacción de sus seguidores en la sección de comentarios de la publicación se divide entre quienes le aseguran que cualquier estilo le queda bien y aquellos que aplauden abiertamente su cambio de look, convencidos de que el moño masculino no estaba hecho para su ídolo.

"Ya era hora que te recortaras como un hombre", apuntaba uno, mientras que otra admiradora le aseguraba: "Por fin, mi amor, lo mejor cortarte el pelo, así te ves más sexy".

Geoffrey, como se llama realmente el cantante, se apuntó a la moda del 'man bun' que ya lucían celebridades como Leonardo DiCaprio o Jared Leto el pasado verano, aunque en su caso su nueva imagen no fue tan bien recibida como la de los dos actores, ya que la esfera virtual no tardó en llenarse de memes de burla. Sin embargo, el cantante no se dejó afectar por las críticas y siguió luciendo con orgullo su peinado en la final del programa 'La Voz Kids' y más recientemente en la alfombra roja de los Latin Grammy junto a su novia Emeraude Toubia.