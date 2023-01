Perrie Edwards quiere aislarse del mundo en Navidad

La cantante Perrie Edwards no ve el momento de tomarse un más que merecido descanso estas fiestas tras llevar a cabo una intensa labor de promoción de su nuevo disco, 'Glory Days', junto al resto de integrantes del grupo Little Mix. Sin embargo, no parece que la joven tenga en mente pasar unas fechas tan señaladas junto a sus seres queridos, ya que su plan perfecto de cara a las navidades sería perderse en una paradisíaca y remota playa en la que olvidarse del mundo.

"Puede que ponga rumbo a un destino caluroso, donde pueda apagar mi teléfono y estar sola", confesó Perrie a la revista Star.

Tampoco resulta probable que la intérprete cuente con la compañía de una persona especial junto a la que divertirse en su hipotética escapada, ya que tras el fracaso de su compromiso con Zayn Malik y, más recientemente, el final de su breve romance con el actor Luke Pasqualino ya no tiene prisa por rehacer su vida sentimental.

"La verdad es que me da igual", reconoció la joven de 23 años, que se cree que vive ahora un romance con el futbolista inglés Alex Oxlade-Chamberlain, ante la pregunta de si esperaba que el nuevo año trajera amor y romance a su vida.

Al margen de sus fracasos en el terreno sentimental, Perrie ha contando en todo momento con el apoyo incondicional de sus compañeras Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson y Jade Thirlwall. Pese a lo unidas que siempre han demostrado estar las cantantes, curiosamente no tienen por costumbre hacerse regalos navideños, una tradición que responde a razones prácticas.

"No nos damos nada", reconoció Leigh-Anne. "Sería tirar el dinero porque en realidad no necesitamos nada", matizó Jesy. "Y ni siquiera tenemos tiempo para ir de compras", concluyó Perrie.

Por: Bang Showbiz