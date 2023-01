Nicole Scherzinger mantiene una relación con el tenista Grigor Dimitrov

La cantante Nicole Scherzinger está intentando llevar con la mayor discreción posible su nuevo romance con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov -expareja sentimental de la estrella del tenis Maria Sharapova-, aunque no ha conseguido evitar que su exnovio, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, se entere de la noticia.

"Nicole está saliendo con Grigor. Están como locos el uno con el otro, pero han tenido mucho cuidado para que no les fotografíen juntos porque no quieren lidiar con la presión que supondría hacer pública su relación. Lewis ya lo sabe y no le hace nada de gracia. Le ha hecho darse cuenta de que todavía no ha olvidado a Nicole. Durante las últimas semanas ha intentado hablar con ella por todos los medios", explicó una fuente al periódico The Sun.

Esta no es la primera vez que Grigor se ve envuelto en un triángulo amoroso. Antes de oficializar su noviazgo con Sharapova -que concluyó el pasado mes de julio-, esta mantuvo una dura batalla por sus afectos con Serena Williams, otra de las ex del búlgaro.

Ahora Grigor podría volver a encontrarse en una situación similar pero ocupando una posición diferente, ya que Lewis -que concluyó su relación sentimental con Nicole el pasado mes de febrero- parece dispuesto a recuperar a su exnovia a toda costa. Para ello, a principios de este mes se presentó en un club de Londres en el que sabía que estaba la cantante para intentar reconquistarla.

Por su parte, Nicole fue fotografiada besando al futbolista Pajtim Kasami en junio antes de ser relacionada sentimentalmente con el cantante Ed Sheeran, aunque en ese caso ambos explicaron que solo les unía una bonita amistad.

Por: Bang Showbiz