Mumford and Sons quiere dar un cambio radical a su sonido

Teniendo en cuenta que el último disco de Mumford & Sons, 'Wilder Mind' (2015) no tuvo la recepción comercial esperada y no logró enamorar a la crítica en la misma medida en que lo hicieron sus dos trabajos previos, 'Babel' (2012) y 'Sigh No More' (2009), resulta hasta cierto punto comprensible que el vocalista y líder de la formación, Marcus Mumford, haya revelado ahora que el próximo álbum de la banda podría presentar un enfoque musical radicalmente distinto.

"Llevamos ya un tiempo entrando y saliendo del estudio con gente muy diversa, y la verdad es que lo estamos disfrutando mucho. No necesitamos acabar el disco en un tiempo récord, así que no vamos a apresurarnos. Lo que de verdad necesitamos es que el álbum sea bueno y diferente. Creo que ya tenemos algunos temas que van a sorprender", aseguró durante la presentación en Londres de la lista de nominados al prestigioso Mercury Prize.

Eso sí, antes de plasmar en su nueva colección de canciones esa nueva dirección que pretende pegarle a su sonido y estilo, Marcus tendrá que debatir sobre este asunto con sus compañeros de grupo, Ben Lovett, Winston Marshall y Ted Dwane, para asegurarse de que todos están de acuerdo en que ha llegado la hora de reinventarse.