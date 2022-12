Muere el actor Omar Sharif a los 83 años

El actor Omar Sharif -conocido por su participación en películas como 'Doctor Zhivago'- ha muerto a los 83 años de edad víctima de un ataque al corazón en El Cairo (Egipto), según ha confirmado su agente, Steve Kenis.

"Ha sufrido un ataque cardíaco este mediodía en un hospital de El Cairo".

El intérprete ya fue diagnosticado con alzhéimer el pasado mes de mayo, enfermedad por la que estaba recibiendo tratamiento médico en el momento de su muerte.

A lo largo de su carrera, Omar participó en más de 20 películas egipcias hasta que llegó a protagonizar su debut en inglés con la cinta 'Lawrence de Arabia', por la que ganó un Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto -el primero de los tres que obtuvo a lo largo de su carrera- además de una nominación a los Óscar.

Sesenta años de trayectoria que han dejado películas como 'Una chica divertida', junto a Barbra Streisand, o su interpretación del personaje revolucionario Che Guevara en el biopic sobre su vida 'Che!' de 1969.

La última cinta en la que participó fue en 2013 con la tragicomedia 'Rock the Casbah', aunque en las últimas décadas de su carrera Omar se atrevió también con la televisión protagonizando series como 'The Traveller' o 'The Ten Commandments'.

