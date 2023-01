Meghan Trainor tiene en Rosa López a su mayor admiradora

Aunque la cantante Rosa López, flamante ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' y representante española en el Festival de Eurovisión del año 2002, se destaca a día de hoy por haber regresado por todo lo alto a la escena musical y también por lucir una esbelta figura que es producto de su saludable estilo de vida, la artista sabe perfectamente lo que implica para la industria de la música no encajar en los patrones de belleza a los que por lo general debe someterse una futura estrella del pop.

Eso explica que la granadina no haya podido disimular su entusiasmo tras comprobar lo mucho que tiene en común con otra intérprete, la estadounidense Meghan Trainor, que desde el principio se negó a claudicar ante el modelo de belleza tradicional que impone la cultura popular. Tanto es así, que Rosa ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram algunas de las lecciones que Meghan dio a su paso por el programa de televisión 'El Hormiguero' y que ella sin duda suscribe.

"¡Qué guapa y qué grande eres, Meghan Trainor! Bienvenida a España, preciosa. Eres una mujer luchadora y con valores, siempre unida a los tuyos. ¡Muchos besos!", le dirigió la andaluza a través de su perfil, junto a una grabación en la que aparece viendo el citado espacio televisivo desde su ordenador y aplaudiendo cada vez que su admirada Meghan hablaba sobre sus experiencias en la escena musical.

"Yo empecé como compositora, y le decía a todo el mundo que de pequeña quería ser estrella del pop, pero como no era guapísima como Rihanna, pues me era imposible y nunca lo iba a conseguir. Por lo que tuve que conformarme con ser compositora. Y sin embargo, esta canción ['All About That Bass', el sencillo que la catapultó a la fama], a los sellos de Los Ángeles, cuando la escucharon, les gustó y preguntaron que quién era esta chica y que querían que yo la cantara", explicaba la cantante al presentador Pablo Motos mientras Rosa, en su casa, gritaba a la pantalla de su ordenador. "Eres maravillosa, Meghan, maravillosa".

Teniendo en cuenta que Meghan Trainor participará este fin de semana en el festival 'Coca Cola Music Experience' que se celebra mañana sábado en Madrid, no resultaría sorprendente que la cantante española se acerque a ver a su gran ídolo en directo y, quién sabe, quizá acabe protagonizando un emotivo encuentro con ella, algo que no pudo suceder en los estudios de Antena 3 al encontrarse Meghan en 'El Hormiguero' ayer jueves, un día antes de que Rosa pise el plató de su programa 'Tu cara me suena' esta noche de viernes.

Por: Bang Showbiz