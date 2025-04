Laura, la santa colombiana: revelan detalles diez años después de la producción

La producción de Caracol Televisión fue grabada en el 2015 y tuvo 25 episodios, en donde se relata la historia de Laura, una mujer de Antioquia que es muy religiosa y se convierte en la primera santa en Colombia.

Julieth Restrepo fue quien le dio a la protagonista y cuenta en La Red que este fue el último proyecto antes de irse del país. Antes de hacer su papel leyó demasiado sobre la vida de aquella mujer y de un vestido que usó en la producción.

"Yo tenía unos trajes de espuma, y un látex debajo, yo no podía ir al baño todo el tiempo, porque sí me salí el traje, pero no me entraba. Yo todo el día pasaba a punta de hielitos, fue una meditación muy interesante", expresa.

Después, Ricardo Mejía, quien estuvo en la novela, cuenta que el lugar donde se grabó Laura, la santa colombiana lo hacía sentirse muy familiar y que fue estupendo recordar sus raíces, porque allí caminaba cuando pequeño.

"Fue la primera serie Antioqueña que yo hice. Luego, los vestuarios, la época, la sensación también religiosa, que tenía que ver con la historia de una persona tan importante, de la santa de nuestro país que tiene una moneda y todo", añade.

Posteriormente, Pilar Álvarez asegura que ella fue Fabiola Upegui y era la mamá de Laura. Ella recuerda la producción con mucho cariño y fue una serie realizada con mucha dedicación.

Tras contar cómo fue su experiencia muestra el recuerdo que tiene de aquella época, exactamente un escapulario que le dejó el director de arte, Diego Guarnizo. Finalmente, detalla que grabar una serie de época es como un "deleite".

"Recuerdo particularmente una escena donde yo tengo que ir con mis hijas pequeñas, bebé cargado con una loma. Eran desafíos importantes y había que escalar y trepar, pero era muy divertido", puntualiza.

