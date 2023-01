La vida de Dwayne Johnson cambió gracias a un profesor

El actor Dwayne Johnson ha recordado con cariño a un profesor que le ayudó a cambiar el rumbo de su vida siendo niño.

"Un profesor entró [al baño]. Su nombre era Jody Cwik. Un tipo duro. Me dijo: 'Ey, no puedes estar aquí'. Esperé, miré por encima de mi hombro y dije: 'Vale. Me marcharé cuando haya terminado'. Y continué lavándome las manos. Me sentí mal después, por lo que al día siguiente le dije: 'Simplemente quería disculparme por cómo me comporté ayer. Lo siento'. Y extendí mi mano. Miró mi mano, me miró y volvió a mirar mi mano. Y me la estrechó. Nunca olvidaré ese apretón. No soltaba [la mano]", contó el intérprete al programa de televisión 'Oprah's Master Class'.

A partir de entonces Dwayne se sintió muy cercano a Cwik, quien era el entrenador de fútbol de su colegio, ya que su forma de pensar cambió por completo en cuanto fue aceptado en el equipo.

"Mis notas mejoraron y empezaron a aceptarme en todas las universidades del país. Mi forma de pensar empezó a cambiar. Ahí es cuando empecé a pensar acerca de mis objetivos y qué es lo que quería conseguir. Amo a ese hombre. Nunca olvidaré la influencia que tuvo en mi vida. Lo que me llevo de esa increíble relación es la empatía que tuvo con un niño rebelde que le trató de una forma tan maleducada e irrespetuosa. Vio más allá de la tontería y dijo: 'Creo en ti y quiero que cambies tu dirección'".