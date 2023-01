La familia de Gina Rodriguez se pelea por acompañarla a las entregas de premios

Cuando tienes una familia tan amplia como la de Gina Rodriguez, contar únicamente con una entrada extra para las entregas de premios puede convertirse en un verdadero problema. Por eso este año la actriz ha decidido evitar peleas en su familia eligiendo ella misma quién le acompañará a la entrega de los Globos de Oro el próximo domingo, a la que acudirá como nominada a Mejor Actriz de Comedia.

"Te dan solo una invitación y este año he decidido llevar a mi padre. El año pasado me acompañó mi hermana mayor, que luchó con uñas y dientes con todos por esa entrada. Así que este año he dicho: 'Creo que papá debería venir conmigo'", reveló la intérprete durante una entrevista en 'On Air with Ryan Seacrest'.

La propia Gina es la primera en bromear sobre la familia numerosa que ha heredado debido a sus raíces latinas.

"Soy portorriqueña, así que mi familia es como la mitad de California... No, es broma. Son mis dos hermanas mayores y mis padres, que viven aquí. Pero ellas están casadas y tienen hijos, así que cada hay más y más familia...", bromeó.

Sin embargo, Gina no duda en aprovechar cada momento libre para pasarlo junto a sus seres queridos, como hizo estas pasadas fiestas navideñas, donde optó por quedarse en casa en lugar de viajar a algún destino exótico para desconectar de todo.

"Me quedé en casa en Los Ángeles. Toda mi familia vive ahora aquí, así que estuvimos relajándonos, que es algo que necesitaba mucho, porque ahora vamos a ponernos a trabajar duro en el resto de la segunda temporada de 'Jane the Virgin'".