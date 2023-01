La familia Beckham se vuelca en el debut musical del joven Cruz

El tercero de los cuatro hijos del famoso matrimonio formado por David y Victoria Beckham, Cruz (11), se ha convertido sorprendentemente en la estrella revelación de este período navideño, ya que tras salir a la luz hace unas semanas que había estado preparando su salto al mundo de la música, el joven decidió presentar ante el mundo el primer sencillo de su prometedora carrera, 'If Every Day Was Christmas', al tiempo que lo utilizaba para recaudar fondos en beneficio de los más desfavorecidos en su Reino Unido natal.

Ahora que se está labrando su propio nombre en la industria del entretenimiento, el adorable cantante no ha dudado en atribuir a sus padres algunos de los mejores consejos que ha venido recibiendo a la hora de gestionar su incipiente popularidad, entre los que destaca el de tomarse con calma cualquier aspecto relacionado con la popularidad para garantizar en todo momento que es "feliz" cultivando su vocación musical.

"Mis padres me han dicho que lo importante es ser feliz, que si no estoy preparado para hacer algo, siempre puedo volver al sitio de donde vengo. Ellos también están felices si ven que me divierto haciendo lo que me gusta, y la verdad es que cantar me hace feliz. Brooklyn [su hermano mayor, primogénito del matrimonio] me ha dicho que está muy orgulloso de mí y que me apoyará siempre. Todo el mundo me ha apoyado", confesó a la emisora de radio Capital FM.

Además de contar con la sabiduría y experiencia en estas lides de sus mediáticos progenitores, Cruz también revela que una de sus principales fuentes de inspiración reside en la discografía del reputado Ed Sheeran, con el que le gustaría colaborar en un futuro para poder aprender tanto como le sea posible de su innegable talento.

"Me encantan todas sus canciones, cualquiera que elijas de él me va a parecer alucinante. Simplemente adoro su música. Además, me gusta cómo toca la guitarra en acústico, yo hago lo mismo", reveló el joven antes de acreditar también al grupo que lanzó al estrellato a su madre, las Spice Girls, como uno de sus grandes referentes sonoros.

"Sí, me encantan todas sus viejas canciones. Recuerdo que cuando tenía solo cinco años me divertía mucho bailando uno de sus temas", añadió en la misma conversación.