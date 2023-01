La exmujer de David Bowie acusa al cantante de poner a su hijo en su contra

La exmodelo Angie Bowie (66) -que estuvo casada con el cantante David Bowie (68) durante diez años, hasta 1980- está convencida de que su exmarido es el culpable de que actualmente no mantenga ningún tipo de relación con su hijo, Duncan Jones (44), ya que cree que consiguió transmitirle el desprecio que siente hacia ella.

"No, no le veo nunca, no le caigo bien. Pero a mi hija sí que le gusto. Supongo que David le dijo que no me hablara. Es algo extraño", explicó Angie, que actualmente participa en la edición británica de 'Celebrity Big Brother', a uno de sus compañeros de reality frente a las cámaras.

A pesar de los problemas con su hijo, Angie se alegra de lo unidas que están ella y su hija Stacia Lipka, fruto de su fallida relación con Andrew Lipka.

"Es fantástica, es muy buena chica. La quiero, es muy sensata", afirmó.

Desde que se divorció de su famoso exmarido, Angie ha hecho grandes esfuerzos para no encontrarse con él.

"Me he esforzado mucho en evitarle. ¿Pensabas que iba a ser educada, ser simpática solo para gustarle a la gente? No, cuando nos separamos fue algo terrible, fue horrible. Al principio venía de visita y luego no quiso visitarme más", aseguraba Angie antes de entrar en la casa de Gran Hermano.

Por: Bang Showbiz