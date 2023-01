La doctora de Angelina Jolie prometió a su madre que le extirparía los ovarios a la actriz

Antes de someterse a la operación de extirpación de ovarios en marzo de este año, Angelina Jolie tuvo un encuentro muy emotivo con la doctora que la operó, ya que fue la misma especialista que atendió a su madre, Marcheline Bertrand, quien murió víctima de cáncer de ovarios en 2007.

"Algunas de las enfermeras eran las mismas, y algunos de los doctores. La doctora que me hizo la cirugía de ovarios era la doctora de mi madre. Y aparentemente mi madre le había dicho: 'Prométeme que le quitarás los ovarios a Angie'. Así que cuando nos reunimos las dos lloramos mucho y me dijo: 'Se lo prometí a tu madre y voy a hacerlo'", contó la actriz en una entrevista en 'Today'.

Angelina -quien también se sometió a una doble mastectomía en 2013 tras conocer que tenía un 87% de probabilidades de padecer cáncer de pecho- se sometió a la operación después de que un análisis de sangre mostrara primeras señales de cáncer de ovarios.

Brad Pitt por su parte, presente también en la entrevista, recuerda esa época como un momento "terriblemente conmovedor" y particularmente difícil, al estar él trabajando en el extranjero.

"Yo estaba en Francia y Angie me llamó. Cogí un avión para volver de inmediato. Tenía que ser fuerte para mi mujer. Saber que era la noticia más miedosa posible resultó terriblemente conmovedor. No estar ahí fue una sensación horrible", explicó Brad.

El procedimiento hizo entrar en la menopausia anticipadamente a la actriz, quien admite sentirse ahora "diferente".

"Cada mujer es diferente cuando llega a la menopausia y yo no sabía cómo me sentiría emocionalmente. Sabía que la operación de pecho sería una operación mayor y que me cambiaría físicamente. Con la de ovarios las hormonas te cambian y tus emociones cambian, pero es diferente. Te sientes diferente", señaló Angelina.