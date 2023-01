Kristen Stewart es más feliz desde que hace las cosas a su manera

A la actriz Kristen Stewart le importa cada vez menos lo que la gente le pueda decir o aconsejar, y está feliz de poder hacer las cosas a su manera.

"Soy mucho más feliz y me siento muy bien. Siento que puedo ser yo misma. Ahora me permito desviarme de otras consideraciones o consejos de la gente. Al principio de mi carrera tenía demasiadas personas diciéndome qué es lo que tenía que hacer y era difícil para mí lidiar con ello. Eso fue muy confuso porque siempre he sido el tipo de persona a la que le gusta hacer las cosas a su manera. Pero cuando tu carrera llega a cierto nivel, hay tantas responsabilidades que vienen con ello que a veces sientes que tu vida ya no te pertenece. Eso es por lo que decidí cambiar muchas cosas acerca de cómo estaba trabajando y traté de ser honesta conmigo misma", cuenta a la revista Diva.

La joven de 25 años -exnovia de Robert Pattinson y rumoreada actual pareja de su asistente personal, Alicia Cargile- está orgullosa de haber podido saber muy pronto qué rumbo tomar en la vida.

"Es importante entender lo más pronto posible qué es lo que quieres en la vida. Algunas personas nunca lo averiguan, pero yo creo que he sido capaz de entender qué es lo que quiero conseguir y cómo quiero vivir... Lo más importante es ser verdaderamente feliz", añade.