Kate Moss tiene 'nuevo trabajo': en un puesto de comida callejera

A pesar de que ha pasado gran parte de su carrera profesional en entornos increíblemente glamurosos, la modelo Kate Moss demuestra que no se le caen los anillos por llevar a cabo trabajos más físicos y mundanos al ayudar a su hermano Nick en el puesto callejero de comida vietnamita que este ha montado en el londinense barrio de Brick Lane.

"Lo normal es ver a Kate en lugares mucho más elegantes, así que llama la atención a la legua cuando acude a ayudarle con la comida", asegura una fuente al periódico The Sun.

Sin embargo, la maniquí parece pasárselo en grande sirviendo platos de pollo, cordero y cerdo picante y proclamando a gritos las delicias del menú.

"No se da aires de grandeza. Se lo toma muy en serio, y tiene una interacción normal con los clientes. De hecho, algunas veces se pone a gritar: 'Animaos, venid a probar nuestros ricos platos', y lo hace con un acento muy poco afectado o pijo. No puede evitar echarse a reír cuando los transeúntes se le quedan mirando. Es una prueba más de que no ha dejado de ser una chica con los pies muy en la tierra", añade.

El hermano de la maniquí británica pasó seis años viajando por Asia, donde se enamoró de la comida vietnamita y decidió abrir su propio negocio a su regreso a Londres junto a su prometida Tracy Pooley. La propia Kate es, en palabras de Nick, una apasionada de este tipo de comida, por lo que cabe la posibilidad de que su hermano le pague por su trabajo y la promoción que ayuda a hacerle a su cocina en especias.