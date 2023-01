Kanye West revela qué dijo Taylor Swift sobre su polémica canción

Despues de estrenar su sencillo 'Famous', en el que habla de mantener relaciones sexuales con Taylor Swift, ademas de atribuirse el merito de haberla hecho famosa, Kanye West ha dado un paso al frente para asegurar que unicamente le desea lo mejor a la cantante.

"Quiero lo mejor para esa persona. Pero hay gente con problemas reales ahi fuera. Hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no puede pagar sus deudas. Hay gente con deudas que no tiene ni un centavo, y sobre todo que no tiene un exitoso album en el mercado. Los medios tratan de hacer de todo esto una historia para vender. No creo que a la gente le importemos ella o yo de esa forma. A la gente le importa su familia, sus hijos. Si te gusta mi musica, escuchala, si te gusta la suya, escuchala", afirma Kanye en un video obtenido por X17.

Publicidad

Despues del aluvion de criticas que recibio por su polemico tema, en el que llama a Taylor "zo**", Kanye se defendio asegurando que habia sido la propia cantante quien reconocio que el le habia ayudado a ganar popularidad al interrumpir su discurso tras recibir en 2009 el premio MTV al Mejor Videoclip Femenino para decir que Beyonce, que tambien estaba nominada en esa misma categoria, se lo merecia mas que ella.

"Llame a Taylor y tuve una conversacion de una hora con ella acerca de ese verso y ella penso que era divertido y me dio su bendicion. 'Zor*a' [bi*ch] es un termino carinoso en el hip hop, lo mismo que 'negrata' [ni**a]". Ni siquiera voy a atribuirme el merito por la idea... En realidad fue algo que se le ocurrio a Taylor. Estaba cenando con un amigo mio cuyo nombre no voy a mencionar en todo este asunto y le dijo: '!No puedo enfadarme con Kanye porque el me hizo famosa!'. #Esoesunhecho", anadio.

Por: Bang Showbiz