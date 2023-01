Kanye West pide toallas negras e hilo dental de menta en los hoteles durante sus giras

Los raperos Kanye West y Jay Z son dos de las estrellas más importantes de la industria musical y eso se refleja en la específica lista de peticiones que deben cumplirse en los hoteles donde se hospedan cuando están de gira. Kanye siempre solicita que en su habitación haya jarrones con una forma determinada para colocar flores y un tipo de altavoces que dejaron de fabricarse hace diez años, según informa el portal TMZ.

Otros de los requisitos del marido de Kim Kardashian son disponer de toallas negras, hilo dental de menta y cereales GOLEAN de Kashi, además de contar con una selección de licores valorada en 3,200 dólares que debe incluir tres botellas de Paradis Hennessy.

Jay Z siempre pide que haya leche orgánica en sus giras para su hija de 3 años, Blue Ivy, fruto de su matrimonio con Beyoncé. Además, todas las habitaciones de hotel del artista deben ser a prueba de niños -con todas las esquinas, enchufes y bordes afilados debidamente cubiertos- y sin estatuas, lámparas ni objetos frágiles. Las suites en las que se aloja deben estar siempre a 21 grados y es imprescindible que cuenten siempre con tres velas con aroma de nardo maya, que cuestan 80 dólares cada una.

El personal de los hoteles donde se hospeda Jay tiene prohibido pasar la aspiradora cerca de su habitación y pedirle entradas para sus conciertos para evitar "momentos bochornosos".

Aunque el rapero no necesita contar con un minibar tan bien surtido como el de Kanye -con quien protagonizó la gira 'Watch the Throne' en 2011 y 2012-, sí insiste en que le sirvan champán Ace of Spades, aunque no permite que le cobren por él ya que es propietario de la empresa.