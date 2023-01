Jonathan Cheban dará clases a 'niños ricos' sobre 'cómo sobrevivir' en Nueva York

El mejor amigo de Kim Kardashian, Jonathan Cheban, pondrá en marcha el International School of New York en la Trump Tower para enseñar a niños bien de todo el mundo a cómo desenvolverse en las altas esferas de la Gran Manzana. Diferenciar los distintos tipos de caviar y conocer la calidad de un diamante serán algunas de las habilidades que se podrán adquirir en la escuela.

"Este es un proyecto en el que estoy trabajando. Estoy desarrollando un programa de cultura pop para un colegio en la Trump Tower. Niños ricos de todo el mundo aprenderán nociones sobre aviación privada, redes sociales, la calidad de un diamante y los distintos tipos de caviar, además de economía y otras clases fundamentales de grado y posgrado. Estas son las habilidades sociales que necesitas aprender para sobrevivir en una ciudad como esta cuando tienes mucho dinero. Si estás comprando un diamante tienes que saber su pureza y si estás comprando un jet privado tienes que conocer los distintos tipos de cuero y asientos. Yo seré básicamente el decano de la cultura popular en el colegio", explicó en la revista New You.

Publicidad

Esta nueva aventura empresarial ayudará quizá a Jonathan a lavar esa imagen pública de ocioso amigo de Kim que tanto le disgusta y contribuya a destacar su lado emprendedor.

"La gente me dice: 'Tú simplemente sales con Kim todo el día'. No. Estoy trabajando en 39 negocios. Es una locura. Llevo trabajando desde niño. Tuve mi propia compañía a los 23 años, he trabajado con Diddy, J. Lo y Mariah, he hecho millones de eventos con ellos", añadió.