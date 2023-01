Johnny Depp a punto estuvo de no ser Jack Sparrow

Nadie diría que Johnny Depp, quien ha encarnado al célebre capitán Jack Sparrow en la saga 'Piratas del Caribe' desde 2003, estuvo a punto de ser despedido de la franquicia al no terminar de agradar a los productores del filme los gestos amanerados que el actor usaba a la hora de interpretar al famoso pirata; situación que no mejoró cuando Depp trató de convencerles de que siempre daba un toque "gay" a los personajes a los que da vida.

"Querían despedirme. Fue algo como: '¡Dios mío, Johnny Depp está arruinando la película! ¿Qué es esto? ¿Está borracho? ¿Es gay?'. Esperaba que me despidieran", contó en el AFI Fest 2015.

Ante el riesgo de que le despidieran, al intérprete se le ocurrió la respuesta perfecta al ser preguntado por el enfoque que estaba dando al personaje.

"Cuando me preguntaron si era gay, dije: '¿No sabías que todos mis personajes son gays?'. Realmente esperaba que me echaran, pero por alguna razón no lo hicieron. Incluso iban a subtitular mi personaje, no entendían al capitán Jack".

A pesar de las preocupaciones iniciales de los productores de la cinta, la interpretación de Depp del legendario pirata le valió una nominación al Óscar.