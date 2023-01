Eva Longoria y José Bastón ya se sienten 'casados'

Aunque la actriz Eva Longoria aún no ha pasado por el altar tras comprometerse con el empresario mexicano José Bastón el pasado diciembre tras más de dos años juntos, la pareja ya se siente como un matrimonio.

"Nos hemos estado llamando marido y mujer desde hace tiempo. ¡La palabra 'prometida' me hace sentir como si me hubieran bajado de categoría! Nos sentimos como si estuviéramos casados", comentó a Us Weekly.

La actriz de 40 años -quien estuvo casada previamente con el actor Tyler Christopher y el jugador de baloncesto Tony Parker- ha aprendido mucho de sus experiencias anteriores, unos fracasos amorosos que le han ayudado a valorar su relación con José.

"Lo que hace que mi relación con Pepe sea mucho más dulce es que no me presiono a mí misma ni a la idea del matrimonio tanto como hacía cuando era más joven. Quería pasar por el altar, quería un vestido, quería la iglesia. Una vez te das cuenta de que una boda no es un matrimonio, ahí es cuando lo aprecias más, porque disminuyes las expectativas cuando ya has pasado por ello", contó.

Eva también ha entendido que es mejor dejar de intentar controlar cada detalle de la relación, como planear cenas o vacaciones.

"Solían importante mucho todas esas cosas que minan una relación. Si dejo de llevar las riendas, sé que Pepe sabe cómo llevarlas, y confío en ello. He encontrado la paciencia para relajarme y dejarme llevar".