Elsa Pataky no apoya a su marido Chris Hemsworth cuando le toca hacer dieta

Por muy enamorada que esté la actriz Elsa Pataky de su marido, la estrella de Hollywood Chris Hemsworth, no le parece que eso implique tener que renunciar a algunas de sus comidas favoritas únicamente para apoyar a su marido cuando a él le toca perder peso para una de sus películas, tal y como tuvo que hacer de cara a su trabajo en la cinta 'En el corazón del mar'.

"Mi mujer y yo siempre tenemos las mismas discusiones. Yo le digo: '¡Nada de chocolate en esta casa! Y no quiero ver ni esto ni lo otro...'. Y ella siempre me contesta: 'No, no, no, ese es tu problema. Yo quiero comer esto, así que te vas a tener que aguantar'", explicó el actor en una entrevista en el programa australiano 'Fitzy & Wippa' de la emisora Nova 96.9.

Publicidad

A pesar de su aparente pasión por el chocolate, Elsa -que es madre de India (3) y los mellizos Sasha y Tristan (1) junto a Chris- conserva una figura envidiable, tal y como acaba de demostrar en un anuncio de la nueva campaña de Women's Secret en el que aparece cantando y posando en ropa interior. Incluso su marido se quedó con la boca abierta cuando vio las imágenes, que le hicieron darse cuenta de que es "un tipo afortunado".

"Lo vi y dije: 'Uf, es interesante, pero ¿tiene que verlo el mundo entero? A lo mejor podría ser para que lo vea solo yo... Pero, por qué no, cariño'. ¿Qué iba a decir? Supongo que soy un tipo afortunado".