El catering de Star Wars tenía más presupuesto que mi última película: Diego Luna

Aunque el actor Diego Luna no tiene permitido ofrecer ningún detalle sobre su último trabajo, 'Rogue One: A Star Wars Story' -la primera de una serie de historias independientes ubicadas en el universo de la Guerra de las Galaxias-, sí se atreve a revelar que el presupuesto de la película es tal que ya únicamente el dinero que costaba el catering para alimentar a los intérpretes y al equipo técnico superaba con creces el invertido en rodar su último trabajo como director: 'Mr. Pig'.

"Solo el catering de 'Rogue One: A Star Wars Story' tenía más presupuesto que toda la película de 'Mr. Pig'. Es interesante y un poco esquizofrénico... Aquí me estoy quedando en un piso con otras doce personas a las que prometí que si me daban un penique para hacer una película podrían ir a un festival de cine. ¡Y dormimos en literas! Y vengo de rodar la película más grande de todos los tiempos, pero eso es la belleza de esto", confesó el mexicano en una entrevista a The Hollywood Reporter en el marco del Festival de Cine de Sundance.

Aunque Diego siempre se ha movido con soltura entre el cine indie y el comercial, él sigue prefiriendo el primero porque le hace sentirse "como en casa".

"Es agradable regresar a esto, es como estar en casa. Es una buena forma de recordar que perteneces a esta comunidad. Te pone de nuevo los pies en el suelo", añadió.

Por: Bang Showbiz