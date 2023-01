El bonito gesto de Taylor Swift para unos fans tras ganar su batalla judicial

A lo largo de su batalla legal contra el locutor de radio David Mueller, a quien Taylor Swift acusaba de haberla tocado de forma inapropiada en un encuentro posterior al concierto que dio en Denver (Colorado) en el año 2013, la cantante contó con el apoyo incondicional de sus fans en todo momento, y en especial de un grupo de trabajadores de la compañía Craftsy, cuyas oficinas se encuentran justo enfrente del juzgado donde este lunes la intérprete obtuvo una esperada victoria.

Los empleados de la empresa de manualidades escribieron distintos mensajes con ‘post-it’ de colores en las ventanas, para enviar todo su ánimo a la artista utilizando las letras de sus propias canciones. Por ejemplo, coincidiendo con una de las jornadas en que la intérprete debía declarar ante el juez, se aseguraron de que en los cristales que daban a la calle se pudiera leer claramente 'People throw rocks at things that shine', uno de los versos de su sencillo 'Ours' y que se traduce al español como: 'La gente tira piedras a las cosas que brillan'.

Aunque Taylor consiguió esquivar a los paparazzi durante toda su estancia en Denver, sí tuvo oportunidad de ver dichos mensajes como ha demostrado este mismo martes al enviar un montón de flores a la oficina en cuestión junto a una nota en la que agradecía a todos los que allí trabajan que le hubieran "alegrado todos y cada uno de sus días" en la ciudad. Una vez repuestos de la sorpresa inicial, los trabajadores han publicado una foto en la cuenta oficial de Twitter de la compañía para darle las gracias a la estrella de la música por su bonito gesto.

"Gracias Taylor. Nos alegramos de que nuestros mensajes te alegraran el día de la misma manera que tus flores han alegrado el nuestro", reza el mensaje que han querido hacerle llegar a través de las redes sociales.