Ed Sheeran vuelve a los escenarios tras un año de ausencia por una buena causa

El cantante Ed Sheeran abandonó su retiro temporalmente este miércoles para actuar frente a 350 afortunados en el marco de un evento benéfico celebrado en el Museo de Historia Natural de Londres con el objetivo de recaudar dinero para un nuevo hospicio para niños.

Antes de su actuación el intérprete quiso disculparse de antemano con su público por si estuviera un poco 'oxidado' tras más de un año sin tocar en directo y explicó que había pasado parte de ese tiempo, en concreto un mes, en Japón.

"Es el primer concierto que doy este año, así que por favor, tengan paciencia conmigo. Pero es agradable estar de vuelta. Me tomé todo un año sabático. Estuve en Japón durante más o menos un mes", explicó Sheeran, antes de mencionar el pequeño incidente que consiguió ponerle de nuevo en boca de todos hace unos días, después de que la princesa Beatriz de Inglaterra le cortara accidentalmente la cara con una espada en una fiesta mientras trataba de ordenar caballero a James Blunt.

"He tenido tiempo para pasarlo con gente japonesa, para que me cortaran la cara, no sé si se enteraron de eso...", bromeó el pelirrojo.

A continuación, el músico británico procedió a amenizar la velada con algunas de sus temas más famosos, como 'Thinking Out Loud'.

Aunque esta ha sido la primera actuación propiamente dicha que ha dado en todo ese tiempo, Sheraan ya se había aventurado en público con su guitarra hace unas semanas para ofrecer un pequeño recital privado en el ala infantil del hospital Empson, en Surrey, y sorprender así a una pequeña fan suya de nueve años, Melody Driscoll, que padece una rara enfermedad genética.

