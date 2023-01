David Beckham: 'Con Harper tengo distintas normas que con los chicos'

El exfutbolista David Beckham -padre de Brooklyn (16), Romeo (13), Cruz (10) y Harper (4) con su mujer Victoria- es consciente de que su hijo mayor ya está mostrando interés por el sexo opuesto, por lo que tanto él como su mujer han querido darle una serie de directrices al respecto.

"Obviamente Brooklyn está en la edad. Sabes, tiene 16 años, está definitivamente en la edad. Somos padres fuertes y padres estrictos, pero somos como la mayoría de padres. Amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, así que ya veremos", contó David a 'Entertainment Tonight'.

Tan claro tiene el futbolista cómo quiere dirigir los pasos de sus hijos, que ya tiene pensado incluso cómo serán las normas que impondrá a su hija Harper cuando empiece a salir con chicos; porque tiene claro que serán distintas.

"Oh sí. Eso será distinto desde luego", respondió divertido.

En este sentido, David ya había comentado que a su mujer le gustaría que Harper se dedicara a actividades distintas que sus hermanos, como el "ballet o el claqué", para pasar más tiempo con ella.

"Después de tener tres hijos que obviamente quieren jugar al fútbol ella quiere que al menos uno de sus cuatro hijos quiera hacer cosas con ella, como ballet o claqué. Ahora Harper juega al tenis. Creo que Victoria ya ha tenido bastante con pasarse 16 años sentada en las gradas muchas frías mañanas de domingo viendo a los chicos. Ahora le gustaría sentarse y ver a Harper jugar al tenis o bailar ballet o hacer claqué. Pero incluso aunque Harper quisiera jugar al fútbol, Victoria la apoyará", contaba el exdeportista a los medios antes de la emisión del documental 'David Beckham: For the Love of the Game' el pasado diciembre.