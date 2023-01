Cindy Crawford no cree que llegara a ser nunca 'amiga' de su exmarido Richard Gere

La guapa Cindy Crawford (49) se casó con el actor Richard Gere (66) en 1991 cuando ella tenía 26 años y él 42, pero se separaron cuatro años más tarde, un fracaso amoroso que la maniquí achaca a que eran demasiado distintos para que su relación funcionase.

"Creo que parte del problema en nuestra relación fue que éramos muchas cosas, pero no sé si alguna vez fuimos amigos, compañeros, porque yo era joven y él era Richard Gere. Y después, a medida que empecé a madurar y a convertirme en mí misma... resulta difícil cambiar la naturaleza de una relación cuando ya estás dentro de ella", contó al podcast WTF with Marc Maron.

Cindy -quien lleva casada con el empresario Rande Gerber (53) desde 1998- admitió que Gere es ahora un "extraño" para ella porque apenas suelen verse.

"Tenemos una relación cordial, pero creo que él ha vuelto a ser 'Richard Gere' otra vez, como un extraño, porque realmente no nos vemos mucho. Creo que lo mío con Rande funciona porque antes de nada fuimos amigos. Nunca fingí que me gustaba el béisbol o la meditación o lo que fuera", añadió.

Aunque la modelo no crea que haya mantenido una relación profunda con Gere, sí considera que durante su matrimonio aprendió a "cómo ser famosa", aunque no es algo que haya querido compartir en su último libro, 'Becoming'.

"Aprendí mucho de Richard. Aprendí a cómo ser famosa. Aunque esa no es una lección universal. Y muchas de las cosas personales, todo lo que aprendí de eso, me las guardo para mí. No es algo que quiera compartir. Si creyera que fuera a aportar algo, habría compartido más, pero no creí que hubiera nada de lo que la gente hubiera podido aprender o beneficiarse de alguna manera. Y quería ser respetuosa", comentó.