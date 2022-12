Blake Lively y Ryan Reynolds compiten como padres

La actriz Blake Lively dio a luz a su hija James, fruto de su matrimonio con Ryan Reynolds, hace cuatro meses y ya ha descubierto que el intérprete está haciendo todo lo posible para que la pequeña aprenda a decir 'papá', aunque ella quiere que la primera palabra de su bebé sea 'mamá', ya que es ella quien se encarga de hacer "todo" para la niña.

"Somos totalmente rivales. Escucho a Ryan todo el rato, 'pa-pá, pa-pá', y entonces entro en la habitación y le digo, 'ma-má'. Luego contesto a Ryan, '¿Cómo te atreves a hacer eso?'. La palabra 'papá' está prohibida en nuestra casa. Ella tiene que decir primero 'mamá'. ¡Yo soy la que hago todo! ¡Él no hace nada!", explicó durante su paso por el programa 'The Tonight Show with Jimmy Fallon'.

Aunque Blake se queje de lo poco que colabora su marido en el cuidado de James, lo que sí aseguró es que es un padre muy práctico y que huele constantemente a "caca".

"[Ryan] huele a caca... Siempre se encarga de los pañales. Le gustan los que son grandes, porque son más fáciles, así que los pañales le llegan [a James] casi por encima del pecho", revelaba.

La intérprete también aseguró que ya encuentra el parecido de su pequeña con el actor: "Creo que se parece a su papá. ¡Quiero un test de maternidad!".