Bar Refaeli quiere tener hijos 'pronto'

La guapa modelo israelí Bar Refaeli y su marido, el empresario Adi Ezra, contrajeron matrimonio el pasado mes y aunque aún sienten que necesitan pasar tiempo juntos antes de embarcarse en la vida familiar, Bar querría tener hijos en un corto espacio de tiempo.

"Me encantaría tener hijos pronto. Siempre pensamos que necesitamos más tiempo para nosotros mismos pero yo creo que ese sentimiento no se irá nunca. Así que buscaremos los niños pronto, espero", asegura la guapa modelo a HELLO!

Aunque Bar asegura que el matrimonio no debería cambiar su relación con Adi reconoce que lo sintió diferente tan pronto como se convirtió en su marido.

"No creo que debería cambiar nuestra relación. Creo que la gente se casa porque están contentos viviendo juntos, entonces ¿por qué debería cambiar? No lo esperaba. Siempre pensé que sería igual que el día antes de casarnos, pero sientes algo más de compromiso cuando puedes llamar a alguien 'marido'", explicó.

La maniquí recuerda con ternura el momento en el que su ahora marido le pidió matrimonio.

"Adi está chapado a la antigua, es un romántico. Se puso de rodillas en medio de una cena romántica en las Maldivas y me preguntó si quería ser su mujer", añadió.