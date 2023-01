Ariana Grande quiere sacarse la licencia de buceadora

La cantante Ariana Grande se ha marcado como objetivo realizar el entrenamiento necesario para obtener la licencia de buceadora que permite bucear en el océano sin supervisión profesional.

"Tengo objetivos. Me encantaría conseguir la licencia de buceadora en algún momento", confesó la joven en una entrevista en la emisora KISS FM este miércoles por la mañana.

Entre los planes de futuro de Ariana también se encuentra escribir un libro para compartir con todos sus fans sus emociones y las experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera.

"Me gustaría escribir un libro. Solo tengo 22 años, pero escribiría sobre mis experiencias hasta este punto y sobre mis sentimientos. Me gusta compartir lo que siento porque me parece que hace que mis fans no se sientan solos, les hace ver que superamos las cosas juntos", añadió.

Ariana siempre ha intentado animar a sus seguidores para que se sientan seguros de sí mismos y se atrevan a expresarse libremente.

"Todos somos diferentes, así que yo pienso: '¡Haz lo que te dé la mald*ta gana!'. Todos deberíamos poder expresar quiénes somos a través de nuestro peinado, nuestro maquillaje o de la moda y la música. Es algo que debería ser aceptado y celebrado", contaba la estrella a People.