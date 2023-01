Angélica Castro se siente 'bendecida' por trabajar tanto en Hollywood como en Chile

Si de algo se siente orgullosa la actriz Angélica Castro no es de haber conseguido hacerse un hueco en la meca del cine, sino de seguir recibiendo ofertas para trabajar en su país natal, Chile, a pesar de llevar más de una década viviendo en Miami (Estados Unidos) junto a su marido Cristián de la Fuente y su hija Laura.

"Yo en Chile siempre estoy trabajando y me siento muy bendecida en ese sentido. Creo que uno, cuando deja un país -sobre todo yo que me fui ya hace más de 15 años-, a veces puede perder ese contacto con tu raíz y con tu tierra, que es lo que uno más ama. Yo nunca he dejado de estar presente en Chile y eso es gracias al público y a los productores, que me han tenido siempre presente", explicó la intérprete en el programa 'Cala' de la cadena CNN en Español.

Desde el punto de vista de Angélica, una de las razones por las que en su país no se han olvidado de ella es su trabajo humanitario.

"También creo que me ha ayudado mucho el estar siempre involucrada con causas nuestras, como organizaciones como Fundación Nuestros Hijos, con la que colaboro, que trabaja con el 75 por ciento de los niños con cáncer de nuestro país. Entonces eso te hace estar más cercana y, obviamente, cuando se van haciendo programas de televisión o un evento en vivo, uno tiene la oportunidad de estar ahí presente", añadió.

Sin embargo, lo que le empuja a intentar ayudar a los demás no es únicamente una manera de dar visibilidad a su carrera, sino su verdadera pasión.

"Para mí eso es mi motor, es lo que me mueve. Me apasiona, si no sintiera que puedo lograr tocar en vez de a una persona quizás a diez, no sé si me interesaría trabajar en televisión".