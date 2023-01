Ana Brenda Contreras se entrega 'a morir' con sus parejas

Las decepciones sentimentales, incluyendo su divorcio del torero Alejandro Amaya, no han conseguido que la actriz Ana Brenda Contreras deje de ser una romántica empedernida que siempre se entrega a fondo tanto en su vida profesional como personal.

"Soy una mujer muy entregada, muy romántica. Yo siempre he sentido que la vida la absorbo como una esponja y me la como a bocanadas. Entonces, si es en el amor, soy a 'full', a morir. Si es la comida, me gusta comer bien; si es el trabajo, me gusta meterme hasta el fondo. Soy una mujer bastante entregada, lo soy con las amistades, con mi familia y con mi pareja", explica Ana Brenda en el número de febrero de la revista Kena.

Publicidad

Sin embargo, su fuerte personalidad también le complica en ocasiones la vida.

"No es fácil, en este mundo, en este país, en esta vida. Una mujer fuerte siempre es como más difícil que encuentre pareja, pero me gusta ser así. Así soy y no puedo ser de otra manera", añade.

A pesar del amargo trago que supuso lidiar con el final de su matrimonio públicamente, además de con los rumores de por qué se canceló la que iba a ser su segunda boda con Alejandro -con quien se casó en Las Vegas en 2013- apenas unos días antes de su celebración, Ana Brenda no se arrepiente de la valiosa lección que aprendió: no ser tan dura consigo misma.

"No es nada fácil salir al mundo y decir: voy a divorciarme", confesaba el pasado mes de noviembre en una entrevista a People en Español, en la que sin embargo aseguraba que no se arrepentía de haber pasado por esa experiencia: "Estoy sumamente agradecida con todo lo que viví. He cambiado mucho para bien. Era muy estricta conmigo misma".