Los hermanos Max e Igor Cavalera llegan a Bogotá con un emocionante concierto

Los hermanos brasileños Max e iggor Cavalera, fundadores de Sepultura anunciaron que se presentarán en Bogotá como parte de su gira ‘Return de Roots’, con el que quieren promocionar su nuevo álbum que lleva el mismo nombre.

Los hermanos músicos se presentarán el próximo martes 20 de diciembre en Revolution Bar (Calle 74 No. 15-51), donde compartirán escenario con algunas de las bandas nacionales como Nonsense Premonition e Implosion Brain.

Publicidad

La boletería tiene un costo inicial de 90 mil pesos en preventa. El día del concierto la entrada costará 130 mil pesos en taquilla. Los puntos de boletería son:

The Rolling Disc – Calle 19 No. 4-38 Centro comercial Vía Libre, Local 206

Cachalote – Avenida 19 No. 150-21

Cuatro Cuartos – Calle 36 No. 16-23

Este show tenía otra organización a cargo la cual no cumplió con lo prometido y su boletería no tiene validez para la nueva organización. Independientemente de ese incidente, según indica un comunicado de prensa, bajo el slogan "porque el metal se respeta" la empresa que ahora asume el evento es Backline America Corporation, la cual no tiene ningún tipo de relación con la anterior organización.

Recordemos una de las canciones más emblemáticas del grupo

Publicidad