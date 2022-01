Arelys Henao recordó cuál fue la última voluntad de su padre y cómo superó amenazas para cumplirla

Arelys Henao abrió su corazón en el más reciente capítulo de ‘Juntas, pero no revueltas’ , un espacio que reúne a Caracoltv, Pulzo, Blu Radio / La Kalle y El Espectador. Durante el programa la cantante confesó que no aceptó la propuesta de llevar su vida a la pantalla hasta que no habló directamente con su familia y todos estuvieron de acuerdo.

“No quería que se contara una historia ficticia, ni con nombres ficticios en la serie”, aseguró la ‘Reina de la música popular’, quien también recordó cómo acompañó a varios actores de Areyls Henao, canto para no llorar , en la construcción de los personajes para que fueran lo más reales posibles.

La artista dijo que siempre respetó cada una de las decisiones que tomó la producción, la selección del casting de sus actores y el orden de la historia, aunque fue difícil resumirlo todo y elegir qué se quería mostrar.

“He sido un libro abierto como Arelys Henao, mi historia es muy conocida, pero mi vida como artista quería contarla y la conté. Quería que supieran situaciones de todo mi proceso como desplazada por la violencia, pero también cómo llegué a vender libros a las calles de Medellín y me fui metiendo en la música”, reveló.

SU FAMILIA

Sin duda, los aspectos de la vida de Arelys que más se ven reflejados en la serie tienen que ver con su familia. Por eso, la intérprete de ‘Amante y amigo’ recordó cómo desde que era apenas una niña empezó a cuidar a sus hermanos.

“Con mis hermanos me la llevé bien. Soy una mujer pasiva, no peleo con nadie, no he sido malgeniada, me hacen algo y yo perdono. Cuando tenía 5 años empecé cuidar a mis hermanos Miriam, Jorge y Lázaro, soy como la segunda mamá de ellos porque ayudé a criarlos. Cuando mi padre murió él dejó una herencia que por poco me la quitan y yo le prometí a mi papá que la sacaba o la sacaba. Hubo amenazas y problemas, pero siempre estuve ahí y dije que la última voluntad de mi padre la defendía así me costara la vida”, confesó.

