¿Termina la pelea? Azealia Banks no emprenderá acciones legales contra Russell Crowe

A pesar de que a lo largo de esta semana no le ha temblado el pulso a la hora de dedicar toda clase de comentarios ofensivos hacia el actor Russell Crowe , la cantante Azealia Banks ha decidido finalmente restringir el duro enfrentamiento que mantiene con el artista al ámbito de los medios de comunicación y no llevarle a los tribunales por la supuesta agresión de la que fue víctima durante la problemática fiesta organizada en el hotel donde se hospedaba el intérprete.

"Para serte sincera, en realidad no me apetece tener que denunciarle o hacer algo por el estilo porque no quiero que esto siga generando más polémica. Quiero sacar nuevo material discográfico y eso es en lo que me tengo que centrar ahora. Quiero que la música sea el centro de mi vida y que no se vea eclipsada por nada más. Se acabaron los escándalos, no quiero tener que volver a lidiar con nada de esto", aseguró la estadounidense a la revista Us Weekly, quizá sin darse cuenta de que sus declaraciones no contribuyen precisamente a que el tema desaparezca paulatinamente de la opinión pública.

Publicidad

Aunque sobre esa fatídica noche existen testimonios contrapuestos, ya que algunos testigos afirman que fue Azealia la que exhibió de forma constante un comportamiento agresivo que incluso llegó a materializarse con una amenaza de muerte -supuestamente agarró un vaso, amenazó con romperlo y clavárselo en la garganta a todos los asistentes-, la artista mantiene intacta su versión de que el único incidente que allí tuvo lugar fue el intento de Russell Crowe de estrangularla, así como el hecho de que posteriormente le habría escupido a la cara antes de expulsarla del dormitorio.

"Mira, yo sé que no he hecho nada malo, aunque me imagino que él piensa exactamente lo mismo. Así que, bueno, si quiere tener que pagar un montón de representantes para que se disculpen por él, será su decisión. Sin embargo, me parecería mucho más conveniente que se disculpara él mismo y gratis, para que termine ya esta pesadilla", explicó al mismo medio antes de combatir con un último argumento la presunta conducta "errática" que ella habría mostrado durante la velada.

"Mira, incluso en el caso de que me hubiera comportado de forma errática esa noche, lo lógico sería que llamaras a tus guardaespaldas para que me echaran de allí, no escupirme a la cara y poner tus manos en mi cuello para tratar de dejarme sin respiración", aseveró.