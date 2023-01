Perrie Edwards, ex de Zayn Malik, habla de su pasado sentimental el nuevo álbum de Little Mix

Después del final de su compromiso con Zayn Malik hace un año, la componente de Little Mix Perrie Edwards se ha centrado en el nuevo disco de su grupo -formado también por Jesy Nelson, Jade Thirlwall y Leigh Anne Pinnock-, que le ha servido de "terapia" para exorcizar sus demonios personales.

"Es muy sincero, y sé que probablemente ya dijimos lo mismo sobre nuestro anterior álbum, pero es la verdad. Habla mucho sobre las experiencias del último año. Hemos pasado por muchas cosas: vivencias personales, emocionales, y otras relacionadas con nuestro trabajo. Queríamos exteriorizar todo eso y condensarlo en este álbum. Es por eso que estamos disfrutando tanto con él, es como hacer terapia", reveló al portal de noticias Sugarscape.

Perrie no es la única que ha recurrido a la música para desahogarse tras el final de su relación con el excomponente de One Direction. El pasado enero Zayn también reconocía haberse inspirado en su relación de tres años con la joven para componer algunas de las canciones de su álbum debut, 'Mind of Mine', como el tema 'It's You', en el que no parece ofrecer una imagen muy favorecedora de Perrie a tenor de la letra, que reza: "Cuéntame tus mentiras, porque no puedo más. Eres tú, eres tú, eres tú".

"Sentía que necesitaba exponerme sobre ese tema [con 'It's You'] porque era como una forma de terapia para mí y consiguió ayudarme a superar mucha mi*rda", explicaba Zayn al respecto en una entrevista con Beats 1 de Apple Music.

Por: Bang Showbiz